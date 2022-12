Zaniolo, i dubbi di Totti riaprono il dibattito su ruolo e rinnovo

" Zaniolo ? Gli manca la testa giusta per crescere e prendersi la Roma ". Francesco Totti interviene in maniera forte e diretta sul talento giallorosso, aprendo anche un dibattito sul ruolo ancora non definito del ragazzo in campo. "Io non ho capito il suo ruolo. Per me può giocare esterno - va diretto Totti al canale Twitch BepiTv - perché lui è tutta forza. Ha una gamba superiore agli altri e può buttarsi la palla avanti e andare". Un dibattito quello sul ruolo di Nicolò riaperto dall’ex capitano della Roma, che getta sale sulle ferite di un confronto anche interno alla società sul futuro del ragazzo, ancora in attesa di un incontro con Tiago Pinto per il suo rinnovo contrattuale.

I ruoli di Zaniolo

Nella Roma ha giocato principalmente da esterno destro d'attacco, così da rientrare dentro al campo per calciare con il suo mancino. In questo ruolo ha disputato 48 partite in giallorosso condite da 9 gol e 9 assist. Con l'arrivo di Mourinho, invece, ha giocato da seconda punta 25 volte, spesso vicino ad Abraham, con un bottino di 8 reti e 4 passaggi vincenti. Da trequartista ha fatto 7 gare con un solo assist. Nel 3-4-2-1 dell'anno scorso, ha giocato anche da esterno destro d'attacco 20 partite, segnando un gol e fornendo 5 assist. Nicolò preferisce giocare alto a destra per sgasare sulla fascia e quando ha l'occasione può accentrarsi per andare al tiro con il sinistro. Mourinho crede molto nelle sue potenzialità: "Nicolò è impossibile da prendere, soprattutto se entra da fresco a fine partita". E in questa prima parte di stagione l'ha spesso elogiato e difeso. La società, invece, sembra più in linea con il pensiero di Francesco Totti. Il rinnovo del contratto, alle cifre elevate richieste dall'entourage del calciatore (circa 4 milioni a stagione), non sembra essere una priorità. Le perplessità del club giallorosso sono aumentate dopo queste prime 14 partite giocate da Zaniolo. Le sue prestazioni non hanno rubato l'occhio e allora il calciatore deve dimostrare di meritarsi una piazza come quella di Roma, se vuole continuare il suo percorso nella capitale. Un allenatore con il palmarès di Mourinho dovrebbe essere uno stimolo in più per Zaniolo. Ma deve farlo vedere sul campo.