Zaniolo ha convinto Fonseca: col Siviglia verso una maglia da titolare

Alla fine quei sessanta minuti contro la Juventus hanno convinto anche Fonseca. L’ora in campo di Zaniolo all’Allianz Stadium più le risposte convincenti di questi giorni in allenamento hanno spinto il portoghese a sceglierlo per la partita delicatissima contro il Siviglia. Domani alle 18.55 a Duisburg – riporta Radio Radio – dovrebbe esserci infatti il numero 22 sulla trequarti della Roma con Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

Pronta una staffetta con Pellegrini, che invece partirebbe dalla panchina per poi dare il cambio a Nicolò. Lorenzo si è allenato solo negli ultimi due giorni insieme al resto dei compagni e con la mascherina protettiva dopo l’intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali. Da quando è tornato dopo la rottura del crociato, Zaniolo ha giocato poco più di 200′ saltando solo la partita con l’Inter per affaticamento muscolare e realizzando anche due gol bellissimi contro Brescia e Spal. Contro il Siviglia può arrivare la grande occasione in Europa.