Tale padre tale figlio. L’amore di Nicolò Zaniolo per papà Igor è qualcosa che fa bene al cuore in questo momento così difficile. Il numero 22 della Roma ha voluto dedicare un messaggio al padre sui social per festeggiare il suo compleanno: “Tanti auguri a te che sei il mio eroe, il mio punto di riferimento… il mio tutto! Sei un papà unico oltre che ad essere una persona speciale. Ti voglio bene” le sue parole.