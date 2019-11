Zaniolo, giallo e squalifica: salterà la trasferta di Verona

Cambio segnalato, con Diego Perotti sulla linea del centrocampo pronto a prendere il suo posto. Nicolò Zaniolo però ha qualcosa da ridire con Romulo, con cui si è punzecchiato per gran parte della gara. L’episodio non sfugge al direttore di gara, il signor Di Bello, che sventola il giallo per il talento romanista. Una sanzione disciplinare che costringerà lo stesso Zaniolo alla squalifica, dal momento che era diffidato, e quindi non ci sarà nella sfida contro l’Hellas Verona in programma domenica prossima alle ore 20.45 al Bentegodi.