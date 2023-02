Zaniolo-Galatasaray, la rabbia dei tifosi: “I soldi dovevano andare ai terremotati”

Zaniolo è atterrato ad Istanbul, ma i tifosi del Galatasaray non lo hanno accolto come spesso fanno con i nuovi acquisti, anche meno blausonati di lui. In Turchia è troppo fresca la ferita del terremoto che ha tolto la vita a più di 5000 mila persone e su Twitter non mancano i messaggi di sdegno verso la trattativa che ha portato Nicolò in una nuova veste giallorosso: "Tutti quei soldi andavano dati alle vittime del terremoto, peccato, peccato. Almeno gli orfani beneficiavano, i senzatetto”. "Avremmo dovuto distruggere questo posto per il trasferimento di Zaniolo, ma ora nessuno è interessato", questi i messaggio dei tifoso che come gli altri, stanno sfruttando l'hashtag #Zaniolo, in tendenza su Twitter, per far passare il proprio messaggio verso i terremotati. "Per la prima volta non posso essere contento di un trasferimento del Galatasaray, anche se è un ottimo giocatore. Non c'è trasferimento al mondo che possa eliminare l'infelicità che ho vissuto per 2 giorni. Non sarei contento nemmeno se arrivasse Messi, ma comunque benvenuto", il commento di un altro tifoso che gli fa eco. "Se riuscite a pensare al calcio, buon per voi", è invece il commento di un utente chiaramente critico sull'acquisto dell'ex giallorosso.