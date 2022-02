Zaniolo furioso dopo il gol annullato, faccia a faccia con Abisso: cosa è successo

Nei minuti finali di Roma-Genoa è successo di tutto. La decisione dell'arbitro farà discutere

La Roma pareggia contro il Genoa ma il risultato farà discutere soprattutto per quello che è successo nel finale. Zaniolo aveva segnato il gol vittoria, ma dopo check al Var Abissoha annullato per un fallo in attacco di Abraham. La decisione del direttore di gara ha fatto innervosire Zaniolo, che poco più tardi è andato dall'arbitro a dirgli faccia a faccia "cosa ca**o fischi". Un gesto che gli è costato il cartellino rosso. Il numero 22 ha aspettato la fine del match all'ingresso degli spogliatoi, poi è tornato dal quarto uomo a chiedere spiegazioni. A fermarlo, per evitare guai peggiori, ci ha pensato Mourinho, uscito poi scuro in volto.