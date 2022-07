Zaniolo forza la mano e non si allena con la Roma. Ma l’offerta della Juve non c’è

Nicolò Zaniolo non fa più nulla per nascondere il suo stato d’animo, uscendo alla scoperto con comportamenti e scelte che non fanno altro che confermare la sua voglia di cambiare aria, allontanando con forza qualsiasi tipo di spiraglio che porti ad un rinnovo. Come riporta Andrea Di Carlo su La Repubblica, nella mattinata di oggi la Roma di Mourinho si è allenata a Trigoria, per l’ultima seduta in programma al Fulvio Bernardini, prima di partire alla volta del ritiro di Albufeira in Portogallo (partenza alle 15). Dopo esser tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, smaltendo così del tutto il problema di lombalgia, che lo aveva messo nelle condizioni di dover saltare la prima amichevole con il Trastevere, oggi l’assenza che nessuno si aspettava. Avrebbe scelto di propria iniziativa di non prender parte alla seduta, comunicandolo direttamente allo staff tecnico. Un segnale di rottura inequivocabile. Un problema di gestione che Mourinho avrebbe volentieri evitato, una situazione che il numero 22 non avrebbe voluto vivere, in perenne attesa che arrivino segnali da Torino. Ma al momento nessuna offerta è arrivata a Trigoria, con i bianconeri impegnati nella vendita di de Ligt.