Zaniolo: “Focalizzati al massimo sul nostro obiettivo. Forza magica Roma” – FOTO

Grande protagonista in occasione della partita di ieri, vinta dalla Roma ai danni della Juventus per 3-1, Nicolò Zaniolo suona la carica in vista dell’appuntamento in Europa League contro il Siviglia. Il centrocampista giallorosso, allo Stadium autore dell’assist per il secondo gol di Perotti, ha scritto su Instagram: “E ora focalizzati al massimo su quello che deve essere il nostro obiettivo… Forza magica Roma“. Il numero 22, dopo l’ottima prestazione con i campioni d’Italia, si candida per un posto da titolare anche a Duisburg, dove potrebbe sfruttare l’assenza dello squalificato Veretout e le condizioni non ottimali di Pellegrini, che recentemente si è fratturato il setto nasale in uno scontro con il fiorentino Milenkovic.