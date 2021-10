Zaniolo: “Quanto sei bella Roma”. Abraham scherza: “Rimuovete pali e traverse”

Le reazioni social dei giocatori della Roma dopo la vittoria con l'Empoli

La Roma vince e convince contro l'Empoli, schiacciato con un netto 2-0. A segnare per il giallorossi Pellegrini e Mkhitaryan . Il primo romanista a festeggiare sui social è Zaniolo , che ha pubblicato una foto che lo ritrae sotto la Curva Sud, con la frase: "Quanto sei bella Roma". Il numero 22 non ha preso benissimo la non convocazione in Nazionale, ha svelato Mourinho. Ma ha reagito alla grande, mostrando ancora una volta una crescita in condizione che fa sperare i tifosi.

Scherza Abraham a fine partita, dopo il sesto palo colpito in stagione: "Qualcuno rimuova i pali e le traverse. È la sesta volta che li colpisco in questa stagione". Poi la felicità per la vittoria: "Tre punti bellissimi, ci vediamo presto". Mourinho ha commentato lo striscione con scritto "Mourinhani" apparso in Curva Sud: "Grazie per questo stadio bellissimo". Su Instagram anche le parole del capitano Lorenzo Pellegrini: "Niente dì meglio dì una vittoria, insieme a voi e con un goal!". Anche Calafiori dedica un ringraziamento al pubblico: "Bravi ragazzi grande partita e zero goal subiti…Grazie per il supporto!!! Daje Roma"