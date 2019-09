Zaniolo: “Felice per quello che sto dimostrando, merito dell’allenamento e della costanza”

A un anno dal suo esordio con la Roma, Nicolò Zaniolo ha trascinato i suoi contro il Basaksehir mettendo a segno un gol e un assist nel 4-0 finale. Ecco le sue parole al termine del match.

ZANIOLO A SKY

Una bellissima serata per te da esterno alto d’attacco. Il tutto a un anno esatto dal tuo esordio al Bernabeu.

Sono molto felice per quello che sto facendo e che sto dimostrando, ora devo continuare così. Sono felice soprattutto per la vittoria della squadra. Ora dobbiamo andare a vincere a Bologna

Con Dzeko ormai avete un’intesa a occhi chiusi.

Edin è un giocatore formidabile, sono contento di giocare con lui e apprendere tutto quello che fa in campo

Cosa è cambiato per tornare così aggressivo e prepotente?

Con l’allenamento giorno dopo giorno, la costanza è la cosa principale. Devo continuare su questa strada e raggiungere altri obiettivi.

Vi divertite con il gioco offensivo di Fonseca?

Sì, è un gioco offensivo ma anche difensivo perché bisogna difendere alti e pressare alti. Il mister ci chiede questo, dobbiamo continuare così.

C’è un’aria nuova? Sta cambiando qualcosa?

Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. I gol li facciamo, però dobbiamo essere bravi a non prenderne. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così.

ZANIOLO A ROMA TV

Una grande prestazione e come un anno fa, un altro gol bellissimo.

Sul piano personale sono molto felice per questa sera, adesso bisogna andare a vincere a Bologna.

Domenica c’è una partita importante con il Bologna in trasferta.

Partita fondamentale per noi, il Bologna è partito molto bene bisogna vincere.

Uno Zaniolo ritrovato.

Giorno dopo giorno penso sempre a migliorar sotto il punto di vista calcistico e personale.