Zaniolo-Fedez, la collaborazione cresce: cena insieme a Porto Cervo – FOTO

Hanno passato entrambi le loro vacanze in Sardegna e ne hanno approfittato per incontrarsi. Zaniolo e Fedez ieri sera hanno cenato insieme al “Nuna al sole”, un locale a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Un’occasione per conoscersi meglio dopo gli appuntamenti degli ultimi mesi che hanno portato all’inizio di una collaborazione: il cantante curerà l’immagine del talento della Roma – che da poco ha centrato il traguardo social del milione di follower su Instagram – grazie alla Doom Entertainment. L’obiettivo è quello di far crescere il brand Zaniolo anche al di fuori del campo. Ieri sera hanno cenato insieme e con loro c’erano anche Chiara Ferragni, la fidanzata Sara Scaperrotta e alcuni amici e collaboratori (come D’Amico o Antonio Esposito, l’uomo che per Vigorelli si occupa di Nicolò di cui è diventato anche grande amico).