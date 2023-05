Zaniolo perde la testa: fallaccio e rosso dopo 6 minuti, poi la reazione furiosa

Primo passo falso di Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. Dopo 3 gol e 1 assist in 9 partite, oggi l'ex giocatore della Roma si è fatto espellere in tempi record. Nel match in casa dell'Istanbulspor, il classe '99 è entrato in campo al minuto 69 e al 75' si è visto sventolare il cartellino rosso dall'arbitro Numanoglu. La causa è un fallaccio in ritardo su Mehmet Yesil, per il quale in un primo momento il direttore di gara aveva dato a Zaniolo il giallo. L'attaccante è entrato in scivolata sull'avversario, lasciando poi la gamba altissima e intervenendo in maniera molto pericolosa. Poi, con l'intervento del Var, è arrivato anche il cambio di colore per il cartellino. Così Zaniolo è stato costretto a uscire subito dal campo, visibilmente arrabbiato. Tanto da prendere a calci e quasi smontare il tunnel che porta dal campo agli spogliatoi.