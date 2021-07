Zaniolo è pronto, il Montecatini la prima prova

Oggi il test contro il Montecatini

Lavoro in palestra, rinforzo per le gambe, scatti, tiri e alta intensità: Nicolò Zaniolo è pronto. In un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Roma ha fatto vedere quelli che sono stati i primi giorni del ritiro di Nicolò. Prima con la fasciatura al ginocchio, poi nelle partite finali senza: 311 giorni dopo l'infortunio al crociato del ginocchio sinistro, Zaniolo ha tutta la voglia di farsi trovare pronto per la nuova stagione sotto la guida di José Mourinho che già ha fatto intendere di voler puntare su di lui. Il primo grande test è atteso oggi, quando la Roma scenderà in campo alle 18 a Trigoria contro il Montecatini, squadra di Eccellenza toscana.