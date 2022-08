Zaniolo e la voglia di Roma: sui social ricorda la finale di Tirana

Nicolò Zaniolo freme per tornare in campo. L'infortunio alla spalla lo ha costretto a fermarsi ai box per circa tre settimane, ma il talento giallorosso non vede l'ora di tornare ad aiutare sul campo i propri comapgni. Lo ha dimostrato anche sul suo profilo ufficiale Instagram con una foto della vittoriosa serata di Tirana contro il Feyenoord che ha regalato alla Roma il successo in Conference League. Tutto l'ambiente lo aspetta a braccia aperte, Mourinho compreso che ha sottolineato l'importanza della sua assenza anche nel post partita del match contro la Juventus: "In panchina aveva pochissime soluzioni offensive. Non c'erano Zaniolo e Wijnaldum o un giocatore che magari potrà arrivare. Con questi giocatori sarebbe stato tutto diverso. Zaniolo in questo tipo di partite è un giocatore poderoso per noi, ha la forza fisica per cercare la profondità e ci è mancato tanto".