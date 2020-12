Zaniolo e la dedica al pallone: “Mi manchi” – FOTO

“Mi manchi”. Due parole semplici, ma che la dicono lunga su quanto Nicolò Zaniolo voglia tornare in campo. Ha scelto questa didascalia il talento della Roma postando una foto che lo vede sorridente insieme a un pallone. Per tornare ad allenarsi e a correre sul campo dovrà aspettare poco (già a gennaio), ma per rientrare definitivamente agli ordini di Fonseca ci vorrà ancora un po’. Probabilmente tra fine marzo e aprile, nonostante lui spinga per diminuire i tempi di recupero.

Mai come stavolta però sia la Roma che il suo entourage vogliono andarci con i piedi di piombo per evitare altri inconvenienti. Fonseca lo aspetta, Mancini anche. Se tornerà in campo, un posto all’Europeo sarà suo.