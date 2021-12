La Figc premia Zaniolo: è il miglior giocatore della 18esima giornata di Serie A

Il trequartista della Roma è il miglior calciatore italiano dell'ultimo turno di campionato secondo l’Opta Index

Il talento classe ’99 ha deciso di dare una svolta al suo campionato in una sfida di prestigio come Atalanta-Roma, coronata da un poker che rilancia la Roma in chiave Champions. Dopo 514 giorni di digiuno Nicolò Zaniolo torna a segnare in Serie A e si prende la scena a Bergamo con una prestazione sontuosa, tra colpi di tacco e giocate geniali a servizio dei compagni. La gara di sabato pomeriggio lo premia come MVP della 18ᵃ giornata di Serie A in base ai dati Opta, e lo fa tornare tra le braccia dei suoi tifosi e del suo allenatore, che da tempo aspettavano le sue giocate e il suo dinamismo in mezzo al campo. I minuti giocati nel match sono 69', con una percentuale di duelli vinti del 33.3%. Insomma si può dire che i tifosi giallorossi abbiano scartato due regali di Natale in anticipo: 4-1 alla quarta in classifica e ritorno al gol del loro numero 22, che è andato a bersaglio col suo 34° tiro nella Serie A in corso.