Zaniolo negativo al Covid-19: “Sono tornato” – FOTO

“Negativo. I’m back”. Poche parole, una storia su Instagram con sfondo completamente nero: così Nicolò Zaniolo ha annunciato di esser guarito dal coronavirus. Già domani sarà a Villa Stuart per le visite mediche che prevede il protocollo prima di riprendere l’attività sportiva agonistica. L’avrebbe fatto comunque, visto che oggi sono scaduti i 21 giorni di isolamento previsti per chi viene trovato positivo. Dopo l’ok dei controlli, potrà tornare finalmente a Trigoria per ricominciare il suo percorso di recupero che dovrebbe portarlo in campo tra la fine di marzo e aprile. Nelle prossime settimane è atteso il dottor Fink, il chirurgo che l’ha operato, che a Roma certificherà i suoi progressi e darà l’ok all’ultimo step del recupero.