Zaniolo: “Due o tre settimane di attesa e poi tornerò con la squadra”

Mattinata social per Leonardo Spinazzola, che ha gestito il profilo Instagram della Roma. Il terzino romanista ha poi scambiato due chiacchiere in diretta con Nicolò Zaniolo, che ha subito fatto il punto sul suo stato di forma: “Lo sai bene il percorso come è. Ancora due o tre settimane e poi tornerò con la squadra“. Poi è stato il giovane romanista a incalzare Spinazzola, domandandogli quali sono le sensazioni a pochi giorni dal ritorno in campo: “Non vediamo l’ora di tornare in campo, sarà molto diverso senza pubblico, però non vediamo l’ora. Allenarsi senza un obbiettivo era difficile, mentre da una ventina di giorni che vediamo l’obbiettivo è più semplice. Sarà bello ma difficile. Non so come sarà vedere lo stadio vuoto….”. Pronta è arrivata la risposta di Zaniolo – “Ci aiutava tanto” – ma a chiosa della chiacchierata è arrivata la domanda social di Nainggolan sull’obbiettivo stagionale, con Spinazzola che ha tracciato la strada: “L’obbiettivo è la Champions”.