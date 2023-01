Zaniolo, dopo il no a Mourinho si allena da solo a Trigoria

Il numero 22 giallorosso non è convocato per il match contro lo Spezia e non sarà in campo neanche contro il Napoli

Zaniolo corre da solo. E lo fa a Trigoria, dove si è presentato questa mattina per allenarsi. Mentre il resto dei compagni affronterà oggi (ore 18) lo Spezia in trasferta, Nicolò, dopo aver rifiutato la convocazione per la gara nella sua città d’origine, si è presentato intorno alle 10 al centro sportivo giallorosso per non perdere la condizione atletica in vista di un suo possibile trasferimento all’estero. Il numero 22 giallorosso segue le tabelle di lavoro stilate dallo staff tecnico di Mourinho. L'allenatore portoghese lo terrà fuori anche contro il Napoli, non lo vede concentrato e aspetterà notizie dal mercato. In questi giorni, infatti, le voci sulla sua cessione sono molte. In particolare, sembrerebbe vivo l'interesse del Tottenham, squadra che piace molto anche allo stesso giocatore.