Zaniolo, domani il rientro a Trigoria: non si allenerà con i compagni

In casa Roma, vista la mancata cessione nel mercato invernale, continua a tenere banco il caso Zaniolo. Come riportato da Sky, in questo momento il 22 giallorosso si trova ancora a La Spezia, raggiunta nella giornata di lunedì, ma domani tornerà a Trigoria per allenarsi. Lo farà molto probabilmente in un campo separato e in orari diversi rispetto ai compagni di squadra in attesa di eventuali sviluppi. Una scelta che sottolinea ancor di più lo strappo ormai insanabile con società, squadra e tifoseria.