Zaniolo: “Dispiace aver lasciato in 10 i compagni” – FOTO

Il numero 22 lancia un messaggio ai propri compagni

Nicolò Zaniolo ha voluto lanciare un messaggio a tifosi e compagni di squadra dopo l'espulsione rimediata ieri sera contro la Fiorentina. Su Instagram il numero 22 ha condiviso una storia con la seguente didascalia: "Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci, ma come sempre sono stati fantastici a portare i tre punti a casa". Zaniolo è stato allontanato dal campo per doppia ammonizione a metà secondo tempo, ma nonostante la sua assenza dal terreno di gioco la Roma è riuscita ha vincere per 3 a 1. Il giocatore sarà assente per la partita del prossimo turno contro la Salernitana.