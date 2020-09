Zaniolo dimesso dalla clinica di Innsbruck: oggi il rientro a Roma – FOTO

Nicolò Zaniolo rientrerà oggi a Roma dall’Austria. Messo alle spalle l’intervento al ginocchio, il talento giallorosso ora è pronto a cominciare la riabilitazione per mettere nel mirino il ritorno in campo. Domenica scorsa è stato operato nella clinica Gelenkpunkt di Innsbruck dal dottor Christian Fink, che seguirà gli sviluppi del suo recupero da lontano con aggiornamenti costanti e che rincontrerà nei prossimi mesi il giocatore per valutare di persona l’evoluzione del percorso di riabilitazione. Lo stop non sarà inferiore ai sei mesi, ma dopo l’esperienza appena passata è possibile che lo staff medico della Roma e Zaniolo decidano di allungare il decorso.