Zaniolo dice stop ai social: “Minano la mia tranquillità, scollego l’account Instagram”

Dopo le chiacchiere e le polemiche degli ultimi giorni, Nicolò Zaniolo ha deciso di dire basta con i social. E lo ha fatto affidando queste parole al profilo Instagram della madre, Francesca Costa: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio“. Il calciatore prova così a mettere la parola fine alla telenovela che lo sta accompagnando da qualche giorno a questa parte e che lo vede al centro del triangolo composto dalla sua ex Sara Scaperrotta e dalla sua nuova fiamma, Madalina Ghenea. Un Nicolò Zaniolo che ora vuole concentrarsi solo sul campo e sul completo recupero dall’infortunio.

Zaniolo e la collaborazione con Fedez

Chissà che effetti possa avere questa decisione di Zaniolo sul rapporto lavorativo con Fedez intrapreso ufficialmente lo scorso giugno. Un rapporto di minimo due anni che vedrà il talento della Roma seguito dalla Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e, appunto, dal noto rapper. L’obiettivo è quello di far crescere il brand Zaniolo di pari passo con il calciatore, puntando soprattutto sulla sua immagine dentro e fuori dal campo. “Ha una grandissima caparbietà e una personalità solare ed entusiasta”, aveva sottolineato lo stesso Fedez, “È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme”. Una strategia comunicativa che potrebbe essere ora modificata con lo stop a Instagram voluto da Nicolò.