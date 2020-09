Zaniolo, da Nainggolan a Florenzi e Depay: quanto affetto da compagni e avversari – FOTO

Nicolò Zaniolo ha già fatto partire il countdown per il ritorno in campo. Oggi l’intervento a Innsbruck, dopo i dubbi e un po’ di naturale sconforto, c’è solo spazio per la determinazione e la voglia immensa di vestire nuovamente la maglia della Roma e della Nazionale. Con l’affetto enorme di tifosi, amici, compagni e avversari sarà di certo più facile trovare la forza e la carica giuste. Il post su Instagram di Zaniolo è stato subito preso d’assalto, oltre che dai romanisti e dagli appassionati, dai compagni in giallorosso agli avversari di Serie A e non solo. “Sei un mostro”, scrive Nainggolan tra i commenti. “Forza amico mio”, ribadice Lorenzo Pellegrini. “Ti voglio bene”, aggiunge Alessandro Florenzi. Basta un semplice cuore per far sentire la propria vicinanza a Nicolò, come quelli di El Shaarawy, Kean, Depay, Izzo, Balzaretti, Kluivert, Pjanic, Dzeko, Antonucci, Bouah, Villar, Antonio Di Natale, Tumminello, Luca Pellegrini, Riccardi, Parigini, Depaoli, Amauri, Fagioli, Rafael Leao, Palladino e tanti altri.