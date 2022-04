Zaniolo, contro il Bodo la prima tripletta con la maglia della Roma

Serata da incorniciare per il 22 giallorosso: hat trick e standing ovation degli oltre 60mila dell'Olimpico

E' la serata di Zaniolo. Mourinho ha sorpreso tutti, rischierandolo titolare dopo un mese e Nicolò lo ha ripagato con una tripletta. La prima con la maglia giallorossa non poteva esser più pesante. I gol del numero 22, infatti, hanno ribaltato il risultato dell'andata e stanno traghettando la Roma alle semifinali di Conference League. Al 4-0, arrivato al 49' del secondo tempo dopo una splendida azione personale, lo stadio si è inchinato ai suoi piedi chiamando a gran voce il suo nome. Anche i tifosi avversari non sono rimasti indifferenti e lo hanno applaudito riconoscendogli una grande prestazione. Lo Special One ha deciso di regalargli la standing ovation durante la sua uscita dal campo.