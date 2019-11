Zaniolo: “Con l’U21 un errore, ma non sono un cattivo ragazzo. Voglio vincere l’Europa League”

Al Nike Store di via del Corso sono arrivati circa circa 300 tifosi per l’evento dedicato alla Roma. Ad incontrarli Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo e Mirko Antonucci. Il numero 22 giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky.Ecco le sue parole.

Questa Nazionale può vincere l’Europeo?

Come dicevo a fine partita con l’Armenia, abbiamo tutto per dire la nostra. Abbiamo qualità, giovani ed esperti.

Quanto devi a Roberto Mancini?

Gli devo tanto, mi ha chiamato quando ancora nessuno mi conosceva. Mi ha dato fiducia, ora dovrò ripagarlo in campo come sto facendo.

La prima doppietta in azzurro cosa rappresenta?

Prima di tutto ho dato un contributo alla squadra per i tre punti. Ho realizzato e coronato un sogno ma non è un punto di arrivo ma di partenza. Spero di fare altri gol con l’Italia e la Roma.

C’è un errore che non rifaresti?

C’è un piccolo errore che non rifarei, mi giocherei meglio le carte in Under 21 l’anno scorso all’Europeo. È un rimpianto che ho, ma sono quello di quest’anno e quello dell’anno scorso tranne quel frangente. Non sono un ragazzo cattivo ma uno che ha commesso un errore e vuole imparare e basta.

Tonali lo affronti domenica. Cos’ha di così speciale?

Sandro ha grande qualità, sono contento per quello che sta dimostrando perché se lo merita tutto. Ci posso tanto tempo, sono contento per lui.

In quali aspetti vuoi migliorare?

Sotto tutti i punti di vista e gli aspetti, dal piede debole allo smarcamento e alla fase difensiva. Ci sono tante cose da migliorare. Ed è meglio perché così ce la metto tutta in allenamento.

Il gol più bello finora qual è stato?

Ce ne sono diversi, non saprei dire. I due con la Nazionale sono quelli che mi hanno emozionato di più così come quelli con Milan e Napoli.

Lo sapevi che solo Messi in Europa ha vinto più dribbling di te?

Sì ho visto oggi su Instagram mentre scorrevo la home. Mi sono fatto una risata, ho detto “cavolo, devo continuare così”. Stare in una classifica – anche che conta poco – sotto il suo nome è un’emozione.

L’obiettivo minimo qual è quest’anno?

Migliorare giorno dopo giorno. Noi vogliamo vincere tutte le partite per raggiungere il nostro traguardo della qualificazione in Champions League. Poi migliorare sempre e magari conquistare qualche trofeo, non si sa mai.

Sei un idolo per i tifosi. Ti vedi, dopo il rinnovo, a lungo nella Roma?

Il rinnovo di contratto mi ha reso felicissimo, la società mi ha dato grande fiducia e ora devo ripagarla in campo. Sono felice di stare a Roma e sono orgoglioso dei tifosi che sono sempre presenti in ogni circostanza. Qui sono felice.

Il consiglio che ti colpisce più di Fonseca?

Il mister dice in faccia le cose, è una persona molto diretta. Sono davvero felice con lui, mi fa migliorare e mi parla spesso, mi dice che devo migliorare nella fase difensiva e nei movimenti.

Preferiresti vincere l’Europeo con la nazionale o l’Europa League con la Roma?

Mi piacerebbe vincere l’Europeo dopo aver vinto l’Europa League con la Roma.