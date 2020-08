Zaniolo carica i tifosi in vista del Siviglia: “Tutti insieme” – FOTO

Nicolò Zaniolo è tornato. Prima il rientro in campo, graduale, con tanto di gol contro Brescia e Spal, poi il nuovo esordio dal 1′ contro la Juventus. Il talento della Roma ha dimostrato di essere in crescita, Fonseca lo ha reinserito in lista Uefa per provare la scalata europea. Giovedì contro il Siviglia ci sarà anche Zaniolo, che prova a chiamare a raccolta anche i tifosi, sebbene a distanza. Il classe ’99 ha pubblicato su Instagram lo scatto della Curva Sud con la coreografia ‘ROMA’, una delle più famose. “Tutti insieme”, scrive Nicolò, che prova ad assorbire anche l’energia del popolo giallorosso.