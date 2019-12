Zaniolo, carezza a Florenzi: “Ti meriti tutto il meglio, grande capitano” – FOTO

La dedica della vittoria contro la Spal di Nicolò Zaniolo ha un destinatario ben preciso: Alessandro Florenzi. Il numero 22 ha postato su Instagram una foto che lo vede abbracciare il capitano e il messaggio è bellissimo: “Ti meriti tutto il meglio, grande capitano. Ti voglio bene”. Una carezza in un momento difficile che almeno per stasera è alle spalle. Florenzi è stato l’autore dell’assist del 3-1 di Mkhitaryan ed è stato abbracciato da tutti i compagni, rispondendo con l’emozione non mascherata dagli occhi lucidi.