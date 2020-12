Zaniolo cambia: addio a casa Totti, va nell’attico di Taddei da più di un milione di euro

Cambio casa e cambio vita. La casa è quella dove vive con la sua famiglia, insieme alla quale si sposterà di pochi metri. La vita è quella sportiva, che Nicolò Zaniolo si augura ben diversa per l’anno che verrà. Il numero 22 della Roma ha lasciato l’attico al Torrino che aveva ereditato da Francesco Totti e si è trasferito in un’altra casa al Torrino, solo un po’ più piccola. Stavolta è quella abitata in passato da Rodrigo Taddei. Un attico, che affaccia sull’Eur e sulla torre EuroSky dove Totti ha i suoi uffici da procuratore, che vale oltre un milione di euro. Ampio, spazioso e con un super terrazzo come quello a cui erano abituati. Ma più funzionale alle nuove esigenze. Tra infortunio e quarantena quella casa l’ha vissuta molto, in futuro è convinto di trascorrere meno tempo lì e più tra campo e Trigoria.

Anche perché il suo ritorno si avvicina: il controllo al ginocchio infortunato di stamattina in Austria dal prof. Fink è andato benissimo e ha certificato i miglioramenti di Nicolò. Che nelle prossime settimane tornerà a correre anche in campo.