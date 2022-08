Zaniolo, altra vittoria in partitella con Pellegrini e Abraham: “Top”

La Roma si è allenata questa mattina in vista della sfida con la Cremonese di lunedì alle 18.30. Zaniolo, come al solito, ha pubblicato la foto dopo la vittoria in partitella. Nicolò era in squadra con Abraham, Pellegrini, Celik, Kumbulla, Rui Patricio, Felix e il giovane Cherubini. Il classe '99 è vicino alla permanenza nella capitale nonostante le tanti voci di mercato. A Salerno è stato uno dei migliori in campo, lunedì ha voglia di trovare il primo gol della stagione.