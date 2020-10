Zaniolo al centro della Roma, Friedkin l’ha incontrato in segreto: “Tornerai più forte”

Zaniolo al centro del villaggio. A braccetto con la Roma ovviamente. Come riporta Sky Sport infatti il presidente Friedkin in persona ha voluto incontrare personalmente Nicolò Zaniolo per dargli la carica e per fargli gli auguri di pronta guarigione, ribadendo innanzitutto la centralità che il talento giallorosso avrà nella Roma del futuro. “Tornerai più forte di prima“, queste le poche ma efficaci parole del presidente, parole che hanno fatto felice il calciatore e che gli hanno dato una spinta importante in vista dell’iter riabilitativo intrapreso subito dopo l’intervento.

AL TOP – Un recupero, quello del ventidue giallorosso, che sta procedendo a vele spiegate, con tutte le cautele del caso legate alla recidività del problema. A dare speranza al popolo romanista è stata proprio la mamma, Francesca Costa, che in un’intervista di qualche giorno fa aveva proprio dichiarato l’ottimo stato di forma e mentale di Nicolò: “Sta abbastanza bene, è più motivato. Fa fisioterapia e doppio allenamento tutti i giorni, anche a casa. Speriamo che recuperi bene, mentalmente è abbastanza carico. Penso che potrà tornare verso marzo-aprile“. Una speranza per il tifo e per la dirigenza della Roma.