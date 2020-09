Zaniolo ai tifosi: “Sto bene, non ho più dolori. Ora la fisioterapia” – VIDEO

Attraverso il suo account Twitter, la Roma ha pubblicato parte della videocall tra Nicolò Zaniolo e alcuni tifosi, andata in scena nel pomeriggio di ieri durante l’inaugurazione dello Store di via Ottaviano. Queste le parole del centrocampista numero 22: “Sto bene, non ho più dolori. Oggi (ieri, ndr) è l’undicesimo giorno dopo l’operazione, abbiamo tolto i punti e posso iniziare la fisioterapia in acqua. Sono felice perché accanto a me ho persone che mi vogliono bene, in questi momenti difficili servono persone che mi sostengono“.