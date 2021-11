Zaniolo e Pellegrini lasciano la Nazionale per infortunio: oggi il ritorno a Roma

I due giallorossi fermati dai problemi fisici. Da domani si cureranno a Trigoria

Due problemi fisici costringono Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo a lasciare il ritiro della Nazionale. A dare l'annuncio è stato il ct Roberto Mancini, che ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo qualche problema con qualcuno, problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa". Entrambi sono alle prese con dei fastidi al ginocchio, che richiedono riposo e terapie. Zaniolo è alla seconda convocazione consecutiva alla quale è costretto a rinunciare per problemi fisici. Oggi entrambi torneranno a Roma in treno da Firenze e domani cominceranno le terapie. La speranza di Mourinho è averli entrambi a disposizione dopo la sosta. Come loro, anche Vina e Calafiori, che hanno dovuto rinunciare alle convocazioni per guai fisici.