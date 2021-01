Zaniolo accende ancora il derby: “Roma è la AS Roma” – FOTO

Rientro sui social in grande stile e testa tutta al derby con la Lazio. Nicolò Zaniolo ha riabbracciato Instagram e lo ha fatto per spingere la Roma in vista del match contro i biancocelesti di venerdì sera. Il centrocampista, che non rientrerà prima di aprile a disposizione di mister Fonseca e continua il suo recupero dall’infortunio al legamento crociato, ha acceso ancora di più la vigilia della stracittadina con una foto che lo ritrae in azione proprio contro la Lazio mentre brucia sullo scatto Lulic. Eloquente anche il messaggio allegato al post: “Con il fuoco dentro…Perché Roma è AS ROMA!”.