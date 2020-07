Zaniolo, a Porto Venere l’abbraccio di amici e famiglia per una notte speciale

Una serata a Porto Venere con la famiglia e gli amici. Niente di strano, niente di nuovo, se non fosse che la cena organizzata ieri dai genitori di Nicolò Zaniolo aveva un fine preciso: far felice il ragazzo con l’abbraccio delle persone più care dopo giorni difficili. C’erano mamma Francesca e papà Igor, la sorella Benedetta e gli amici storici di una vita. Con lui, da Roma, la fidanzata Sara e il fidato Antonio, il collaboratore che da qualche tempo lo segue d’accordo con il procuratore, Vigorelli. Dopo la giornata a La Spezia, raggiunta in treno, Zaniolo e famiglia sono andati a cena al mare per una serata all’insegna del relax e della serenità. Nicolò ha festeggiato il ritorno in campo e al gol dopo l’infortunio ma, soprattutto, ha staccato la spina per una serata. Da domani sarà di nuovo a Trigoria, con la speranza (di tutti) che le ore in famiglia lo riconsegnino a Fonseca e ai compagni ancora più sereno e contento.