Zaniolo, una Bibbia da Papa Francesco: “Emozione unica, da pelle d’oca” – FOTO

Mattinata in Vaticano per Nicolò Zaniolo, che ha partecipato alla messa celebrata da Papa Francesco. Il talento della Roma, che contro la Juventus si è infortunato rompendosi i legamenti del crociato del ginocchio, è stato una tra le 40 persone, scelte in rappresentanza di varie categorie, che hanno ricevuto alla fine della celebrazione, una Bibbia autografata dal pontefice. È un gesto simbolico scelto per la prima Giornata della Parola di Dio. Poco dopo è arrivato il commento via social di Nicolò: “Un’emozione unica, da pelle d’oca”.

Oggi guarderà dalla tribuna il derby contro la Lazio dopo l’affetto che i tifosi gli hanno voluto mostrare ieri con lo striscione: “Vincete per Zaniolo”. Nella notte invece il bruttissimo episodio che ha visto coinvolti tifosi biancocelesti che davanti a Trigoria ne hanno affisso uno che recitava: “Zaniolo come Rocca… zoppo de Roma”.