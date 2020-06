Zaniolo a cena da Candela. Il francese: “Bella serata tra giovani” – FOTO

Weekend di relax in casa Roma prima della ripresa di domani con gli allenamenti a Trigoria che accompagneranno la squadra giallorossa alla ripartenza della Serie A in programma per il prossimo weekend con i recuperi della gare interrotte prima del lockdown. Zaniolo ne ha approfittato per andare a cena nel ristorante di Vincent Candela e trascorrere qualche ora a forti tinte romaniste. “Bella serata tra giovani” scrive il francese sul proprio profilo Instagram postando anche una foto che lo ritrae con Nicolò, il quale da questa settimana riprenderà un graduale rientro in gruppo post rottura del crociato e operazione al naso per eliminare un problema alle vie respiratorie. Obiettivo sempre lo stesso: tornare in campo ai primi di luglio.