Zaniolo, 17 dribbling in Europa League. Meglio di lui solo Messi in Champions

Solo Messi meglio di Zaniolo. Non è un delirio da social ma la statistica relativa ai dribbling riusciti nelle competizioni europee in stagione. Tra Europa League e Champions il migliore è Leo Messi con 28 ma al secondo posto c’è proprio Nicolò con 17. Il talento giallorosso è andato anche a segno in due partite (Istanbul Basaksehir e Borussia Moenchengladbach) e dopo il Brescia proverà a guidare la Roma al passaggio del turno nelle ultime due partite in Turchia e all’Olimpico contro il Wolfsberger. Oggi intanto Fonseca l’ha ritrovato in gruppo dopo la doppietta in Nazionale.