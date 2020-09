Zanetti: “Spero che Totti torni in società per il bene della Roma”

L’ex centrocampista della Roma Cristiano Zanetti ha analizzato la delicata situazione in casa romanista ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: “Dzeko è rimasto dopo che pareva esser già ceduto. E’ il più forte che hanno, non hanno altri giocatori che segnano tanto. Fonseca è bravissimo a livello mediatico e nel preparare le partite. Per la tranquillità della piazza deve rientrare Totti e occorre affidarsi alla sua esperienza. Ne sa più lui di tanti ds e dirigenti che sono lì magari per prendere qualche stipendio. Tante squadre del resto stanno capendo che un uomo di spogliatoio fa meglio di vari manager con ingaggi elevati. Spero che Totti rientri per il bene della Roma e che dia una sistemata alla situazione. Vedendola da fuori questa Roma, stante la situazione, rischia di non arrivare in Europa“.

Sul possibile arrivo di Allegri

Allegri è uno dei migliori allenatori in assoluto ma Fonseca è molto bravo. In questa situazione non può pagare l’allenatore. E’ la società che ha creato tutto questo. Mi ha stupito la Juve che ha rinunciato ad Allegri, è come pensare alla Mercedes senza Hamilton. Ma evidentemente c’erano dinamiche particolari.