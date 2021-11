Zanetti: “La Roma ha lasciato spazio, noi bravi a pungerli”

Le parole del tecnico dei lagunari

Prima di questa partita avevate più punti che gol, ha caricato bene la squadra... La partita dice questo, anche se il risultato fosse stato diverso sarei stato orgoglioso dei miei. Oltre a saper soffrire non abbiamo mai rinunciato a costruire. Siamo andati sotto e abbiamo ribaltato la partita contro una squadra forte. Quando i calciatori mettono in campo questo spirito l'allenatore può solo che ringraziarli.

C'è l'impressione di un gruppo vero... E' un gruppo che si sta creando con uno zoccolo duro dell'anno scorso e mi sta aiutando ad integrare una ventina di ragazzi stranieri. Servono vittorie ma servono anche difficoltà e bisogna essere bravi a tirare fuori tutto e oggi l'abbiamo fatto in una vittoria storica.

Tre gol, due pali, due parate e due tiri fuori dei tuoi . Dall'altra parte hai trovato poco e nulla in fase difensiva? Penso che quando si incontrano questi tipi di squadre un po' di spazio lo lasciano. Siamo stati bravi a costruirci azioni e a pungerli nei loro difetti. Al di là della prestazione della Roma la nostra è stata importante. Spesso una neo promossa contro questi tipi di squadre si pensa solo a difendersi invece noi dovevamo difenderci in certi momenti ma siamo stati propositivi.

Avete sfruttato gli spazi dei difensori della Roma... Sicuramente è una scelta per il tipo di partita che chiedeva questo. Tendo a cambiare in base a quello che serve per caratteristiche dell'avversario. Ho scelto un giocatore da profondità. Sono pronto a rivedere l'attacco anche se stasera è stato importante.