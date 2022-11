Zanetti: “Dopo la sconfitta con la Roma ci chiedevano di esonerare Inzaghi”

Il retroscena svelato dall'ex interista: "Roba da mettersi le mani nei capelli. Bisogna ragionare in maniera tranquilla"

Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giorno. Tra i tanti argomenti trattati, anche ovviamente il difficile periodo passato tra settembre e ottobre, anche a causa della vittoria della Roma a San Siro: "Quest’anno ci dicevano di mandar via Inzaghi dopo il ko con la Roma, roba da mettersi le mani nei capelli. Bisogna ragionare in maniera tranquilla: abbiamo vinto prima con Conte, poi sono arrivati altri trofei con Inzaghi. L'Inter è protagonista da 4 anni". Queste le parole di Zanetti che dunque ha confermato il malumore della piazza dopo il gol di Smalling che ha sancito la vittoria giallorossa nella sfida dello scorso ottobre.