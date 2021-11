Zanetti: “Abbiamo battuto la Roma, ma col Bologna la formazione può cambiare”

Il tecnico del Venezia ha parlato in vista della partita di domani. Le idee di formazione non dipenderanno dalla vittoria contro i giallorossi

Paolo Zanetti, il tecnico del Venezia che 2 domeniche fa ha battuto la Roma al Penzo, ha parlato a Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole in merito alla partita col Bologna: "Abbiamo tirato un po' il fiato perché abbiamo spinto tanto e ora dovremo farlo di nuovo, quindi la settimana scorsa ho lasciato un po' andare e quasi per magia abbiamo perso con il Tabor. Da lunedì abbiamo rimesso il lavoro sui binari giusti, i ragazzi hanno spinto tanto tonando subito nel focus del momento. Questo mi fa piacere ed è un sintomo di maturità. Abbiamo consolidato le cose fatte bene e corretto qualche errore, poi ogni gara ha la sua storia, non è che avendo battuto la Roma domani riproporrò la stessa formazione".