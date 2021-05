Zambrotta: “Mourinho fa spendere molto ma la Roma non sta bene economicamente”

Gianluca Zambrotta ha parlato dell'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, mostrando alcune perplessità sul prossimo calciomercato

Gianluca Zambrotta, ex calciatore fra le altre di Milan e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di "A tutta rete", programma di Rai 2. L'argomento è stato quello dell'arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma a partite dalla prossima stagione, ponendo l'accento sulla questione economica: "Sicuramente l'arrivo di Mourinho in Italia porta grande entusiasmo. I social sono impazziti, i titoli della Roma in borsa hanno avuto un rialzo incredibile. Può portare grandissimo valore con sponsor e giocatori che vogliono essere allenati da lui. Bisogna capire quanto la Roma, che non sta bene economicamente e ha debiti enormi, vorrà spendere per questi tre anni di contratto, perché Mourinho alle sue squadre ha sempre fatto spendere negli anni dai 160 ai 400 milioni sul mercato".