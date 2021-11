Zalewski, Veretout e Diawara in campo con le rispettive nazionali

I tre uomini di José Mourinho sono ancora in ritiro con le proprie nazionali. C'è chi lotta per il Mondiale e chi per l'Europeo U21

Zalewski, Veretout e Diawara, sono loro gli uomini di Mourinho che stanno ancora giocando con le rispettive nazionali. Nicola Zalewskifesteggia con la sua Polonia per il successo di 5-0 sulla Lituania. L'attaccante è sceso in campo dal primo minuto ed ha giocato per tutta la durata della partita. Una grande soddisfazione per la vittoria di questo match valido per la fase a gironi delle qualificazioni agli Europei. Il classe 2002 ha celebrato la brillanteprestazione con un post su Instagram. Nessun festeggiamento per Diawara che oltre alla sconfitta per 3-0 contro il Marocco, ha rimediato anche un'ammonizione nel primo tempo. Storia diversa per Veretout che esulta per la vittoria della Francia e per il suo primo ingresso in campo. Il centrocampista ha sostituito lo juventino Rabiot all'ottantaseiesimo minuto. La nazionale francese batte la Finlandia per 2-0.