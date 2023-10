Zalewski, un mese fuori dai radar di Mourinho: i numeri di una crisi

L'esterno polacco in campionato non ha praticamente mai giocato nell'ultimo mese: tra minuti in campo e statistiche offensive il suo apporto è stato quasi nullo

Francesco Iucca Collaboratore

Nicola Zalewski sta sparendo dai radar, senza troppo rumore. È quello che raccontano le statistiche e le recenti scelte di José Mourinho. Che ha sostanzialmente deciso i due titolari delle fasce: Kristensen e Spinazzola, gli unici due esterni che in questa stagione hanno messo a referto almeno un assist. Il polacco in campionato ha giocato appena 20 minuti nelle ultime quattro partite, in cui è sempre stato titolare Spinazzola. L'ultima apparizione dal primo minuto in Serie A è datata ormai oltre un mese fa, il ko contro il Milan all'Olimpico. In generale Mourinho lo ha fatto partire dall'inizio solo in due giornate su sette di campionato, dandogli spazio in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol in cui ha giocato circa un'ora. Senza impressionare affatto. Un'inversione di tendenza netta rispetto anche alla conclusione dello scorso anno, dove Zalewski ha giocato le ultime sei consecutive da titolare e in Europa non ha giocato solo il ritorno contro il Leverkusen. In un reparto in cui in teoria non c'è neanche tanta concorrenza: dalla sua parte c'è solo Spinazzola (e nemmeno quello dell’Europeo), visto che El Shaarawy è entrato ormai nelle rotazioni soprattutto offensive.

Nell'ultimo mese anche il Faraone ha giocato da titolare solo contro il Torino, per il resto 6 minuti con l'Empoli, 12 col Genoa e zero col Frosinone. Con Spinazzola che non è che stia impressionando per qualità e rendimento, nonostante qualche segnale positivo in queste settimane. Per questo fa un po' più rumore il silenzio intorno a Zalewski, che forse sta anche pagando l'essere comunque adattato nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Ma l'involuzione e le difficoltà in questa stagione sono abbastanza evidenti. Un avvio di stagione parecchio opaco, con due immagini a renderlo alla perfezione: la strigliata di Cristante e Mancini a Torino per un ingresso in campo non all'altezza e i commenti su Instagram limitati per le tantissime critiche dei tifosi. Segno anche di un'insofferenza di fondo da parte della piazza, dopo che nel primo anno di Mourinho è stato protagonista assoluto della cavalcata in Conference. Ma dallo scorso anno la flessione progressiva non è passata inosservata a nessuno. Sul noto portale di statistiche 'WhoScored' ha uno dei rating più bassi di tutta quanta la rosa: peggio di lui solo Karsdorp e Rui Patricio. E nel dato dei cross (0,3) è il peggiore tra gli esterni giallorossi. Contro il Servette giovedì avrà una nuova chance, davanti al proprio pubblico, di riscattarsi e provare a scalare nuovamente le gerarchie. In un periodo così fitto di impegni, Mourinho deve poter contare su esterni affidabili.

