È fatta per il passaggio in nerazzurro di Nicola Zalewski: dopo 14 anni con la maglia della Roma, l'esterno polacco sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Operazione in prestito oneroso (600mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Intanto sui social il calciatore ha salutato la sua città e quei due colori che indossa fin da bambino: "Ciao Roma! Dalla prima volta che ho messo la tua maglia addosso sono passati 14 anni, una vita intera. Comunque vada a finire… GRAZIE DI TUTTO". Nei commenti sono già arrivati i messaggi di tanti romanisti, tra cui Pisilli, Calafiori e il capitano Pellegrini.

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