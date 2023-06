Zalewski: “Qualcuno ci ha negato l’ingresso in Champions. Quest’anno sono cresciuto”

Cosa significa per voi questa serata? "Una partita molto intensa, per noi significa tanto rimanere nella zona Europa League. Con l'andare avanti della stagione siamo andati bene lì, potevamo andare in Champions poi qualcuno o qualcosa ce l'ha impedito. Ma sono contento della reazione della squadra di mercoledì".

Hai avuto che l'impressione che vi abbiano ostacolato anche in campionato? "Sì, sicuramente le altre squadre. In alcune partite potevamo fare meglio, abbiamo perso occasioni non sfruttando chance quando le altre perdevano punti. Siamo i primi colpevoli del fatto che non siamo in zona Champions. Ma sono soddisfatto della stagione".