Zalewski: “Possiamo passare il turno. Con Mourinho ho un rapporto normalissimo”

Le parole dell'esterno giallorosso al termine del match contro il Leicester

Quello che colpisce è che in Primavera facevi un altro ruolo: sei stupito da questa evoluzione in questo ruolo? " Diciamo di sì. Alcune volte ho delle imprecisioni in fase difensiva, ma sono contento di avere dei compagni così che mi danno sempre una parola di conforto quando succede una piccola sbavatura. In fase di possesso il mister mi chiede di fare le stesse cose che faccio quando gioco esterno alto, l'uno contro uno".

Stare spesso più basso vicino a Ibanez è una cosa che ti chiede il mister o ti capita in partita? Nel secondo tempo ti ho visto più basso e ovviamente fai più fatica a proporti."È una cosa che succede durante la partita, se magari il loro esterno è molto largo e Ibanez non ce la fa ad arrivare cerco di abbassarmi per dargli una mano. Io e Karsdorp dovevamo giocare come quinti oggi, alti in fasse di possesso cercando l'uno contro uno come mi chiede il mister in tutte le partite. E in fase difensiva quando il loro esterno è largo devo cercare di restare largo con lui e se lui si alza devo abbassarmi".