Zalewski perde il papà, il cordoglio della Roma: “Ci stringiamo alla famiglia”

Il giocatore giallorosso ha perso il genitore dopo una lunga malattia

Un momento di grande lutto per Nicola Zalewski. Il giocatore della Roma ha perso il papà dopo una lunga malattia. Il club giallorosso ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza al calciatore che ora sta passando uno dei momenti più brutti della sua vita: "Tutta la Roma si stringe intorno a Nicola Zalewski e alla sua famiglia in questo momento di dolore". Il giovane attaccante polacco è stato chiamato in prima squadra, esordendo nella scorsa stagione contro il Manchester United in Europa League, bagnando il debutto con un gol.