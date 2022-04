Zalewski: “Per vincere dobbiamo concedere meno. Loro sono forti davanti”

L'esterno della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn durante l'intervallo della partita contro la Sampdoria

Si è sbloccata grazia alla tua discesa. Cosa dovete fare per vincere? “Dobbiamo continuare con questa intensità, magari evitare sbavature dietro, anche io personalmente. Dobbiamo concedere molto meno perché loro davanti sono molto bravi. Basta un piccolo errore per farli tornare in partita”.